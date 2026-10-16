Karnal News: विधानसभा अध्यक्ष ने लिया मंडी का जायजा

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करनाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वीरवार दोपहर बाद घरौंडा अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने किसानों, आढ़तियों और मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बातचीत की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वीरवार से धान की खरीद तेज करने के लिए मिलरों की संख्या बढ़ाई गई है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ढेरियों पर धान की नमी की जांच की। उनके साथ उपायुक्त डा़ॅ आनंद कुमार शर्मा और एसडीएम अनुभव मेहता भी थे। मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजकुमार पालीवाल, नगर पालिका चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता, मंडी बोर्ड सचिव सुनील कुमार, प्रधान जयभगवान, पूर्व प्रधान सुरेंद्र जैन, रोहित भंडारी मौजूद रहे। ब्यूरो