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महोत्सव को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोजन में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से विभागीय योजनाओं और समूहों की गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा।कार्यक्रमों में गीता श्लोक उच्चारण, हवन-यज्ञ और गीता सेमिनार भी आयोजित होंगे। इसके अलावा शोभायात्रा के जरिये शहर में गीता के संदेश और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक प्रस्तुत की जाएगी।तीर्थ स्थलों पर होगी गीता आरती और दीपदानमहोत्सव का दायरा सभागार तक सीमित नहीं रहेगा। कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में आने वाले जिले के तीर्थ स्थलों पर भी गीता आरती और दीपदान के आयोजन किए जाएंगे। इसके लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेंट, मंच, स्टॉल, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्लोक उच्चारण, शोभायात्रा, शिक्षण संस्थानों की प्रतियोगिताओं और धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।एडीसी को बनाया ओवरऑल इंचार्जउपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि महोत्सव के सफल आयोजन के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। एडीसी डॉ. राहुल रईया को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, सुरक्षा, यातायात और बैठने की व्यवस्था के साथ सभी कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को दी गई है।