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नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देश पर हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत एरिया सभाओं का गठन किया गया है। इन बैठकों में संबंधित वार्डों के दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के लाभार्थियों की सूची रखी जाएगी। मतदाताओं की मौजूदगी में सूची का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए वार्डवार बैठक स्थलों का निर्धारण कर दिया गया है। बैठक से संबंधित सूचना नगर निगम की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है।पात्रता के साथ स्थानीय समस्याओं पर भी होगी चर्चाएरिया सभाओं का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन करना नहीं है। बैठकों में सामाजिक कल्याण की अन्य योजनाओं के पात्र लोगों को लाभ दिलाने के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय नागरिक अपने क्षेत्र की समस्याएं, विकास कार्यों की जरूरत और जनहित से जुड़े विषय सीधे प्रशासन के सामने रख सकेंगे।इस वार्ड में यहां होंगी एरिया सभावार्ड- 4 में खेड़े वाली धर्मशाला कर्ण विहार, वार्ड-5 में सामुदायिक केंद्र सेक्टर-5, वार्ड-6 में शिवपुरी रोड इंदिर कॉलोनी, वार्ड-7 में अर्जुन गेट स्थित गुरुद्वारा, सेवा भारती प्रांत कार्यालय, पुरानी सब्जी मंडी के सामने, वार्ड-8 में कृष्णा मंदिर सेक्टर-14, सामुदायिक केंद्र सेक्टर-6, वार्ड-9 में सामुदायिक केंद्र सेक्टर-7, वार्ड-10 में सामुदायिक केंद्र सेक्टर-13 एक्सटेंशन