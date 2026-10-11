Karnal News: इंस्पायर अवार्ड के लिए 15 तक करें आवेदन

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करनाल। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत जिले में अब तक 1486 विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले के 364 स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपने वैज्ञानिक विचारों और नवाचारों को योजना के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी गई है। इसमें छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विचार को विकसित करने के लिए 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जिला विज्ञान विशेषज्ञ दीपक वर्मा ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यार्थियों को जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करने का माैका भी मिलता है। ब्यूरो