Karnal News: वाद-विवाद में अंशिका व जयवर्धन प्रथम

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अंबाला। छावनी के लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में कक्षा नौवीं व दसवीं के विद्यार्थियों के लिए अंतर-सदनीय वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से प्रतिभा सदन की अंशिका व जयवर्धन प्रथम, प्रगति सदन से लावण्या व वंदना द्वितीय रहे। कक्षा 10वीं से प्रयास सदन के समीर व अमीषा प्रथम, प्रतिभा सदन से निहाल व जागृति द्वितीय स्थान पर रहे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ वक्ता जयवर्धन और अमीषा चुने गए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, अभिव्यक्ति कौशल, आत्मविश्वास और समसामयिक विषयों के प्रति जागरूकता विकसित करना था। प्रधानाचार्या अंजू सुखीजा ने कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों को निर्भीक होकर बात रखने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती हैं। संवाद