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Karnal News: बाइक चोरी में एक और पकड़ा

Fri, 16 Oct 2026 03:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:22 AM IST
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Another person caught in bike theft
करनाल। असंध न्यायालय परिसर से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में सीआईए असंध की टीम ने दूसरे आरोपी साहिल निवासी गांव रहड़ा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे ढोल चौक से काबू किया। इससे पहले पुलिस मामले में अजय कुमार को चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर चुकी है। सीआईए असंध प्रभारी सलिंद्र कुमार ने बताया कि 26 जून को असंध न्यायालय परिसर से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। पूछताछ में साहिल की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने साहिल को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। ब्यूरो
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