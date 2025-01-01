फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Another accused arrested in the Lakshya murder case; remanded to five-day police custody

Karnal News: लक्ष्य हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, पांच दिन के रिमांड पर

Sat, 24 Oct 2026 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Another accused arrested in the Lakshya murder case; remanded to five-day police custody
पुलिस की गिरफ्त में लक्ष्य की हत्या करने वाला आरोपी। प्रवक्ता
करनाल। पुरानी रंजिश में लक्ष्य की हत्या के मामले में सीआईए-3 की टीम ने एक और आरोपी गांव कमालपुर रोड़ान माजरा निवासी अमन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
विज्ञापन




पुलिस के अनुसार, 14 अक्तूबर को लक्ष्य अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में पुराना बस अड्डे के पीछे बैठा हुआ था। इसी दौरान कुछ युवकों ने उस पर लाठी-डंडों, चाकुओं और अन्य तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में लक्ष्य गंभीर रूप से घायल हो गया। 15 अक्तूबर को फोर्टिस अस्पताल में उपचार के दौरान लक्ष्य की मौत हो गई।
विज्ञापन



--



पहले पांच आरोपी हो चुके गिरफ्तार



लक्ष्य की मौत के बाद थाना शहर करनाल में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस पांच आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान अमन की संलिप्तता सामने आई जिसके बाद सीआईए-3 की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। सीआईए-3 प्रभारी अजेय कुमार ने बताया कि रिमांड के दौरान वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed