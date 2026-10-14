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Karnal News: 15 दिन पहले कार्रवाई, फिर बना दी थीं अवैध कॉलोनियों में सड़कें

Wed, 14 Oct 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:34 AM IST
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Action was taken 15 days ago, yet roads were subsequently constructed in the illegal colonies.
घरौंडा जेसीबी से अवैध सड़क उखाड़ता जेसीबी। डीटीपी
संवाद न्यूज एजेंसी
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घरौंडा। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद दोबारा सड़कें बनाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। नगर पालिका घरौंडा और जिला योजनाकार विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस बल की मौजूदगी में पनोडी और बसताड़ा रोड पर अवैध कॉलोनियों में सड़कें ध्वस्त की गईं। करीब 15 दिन पहले भी इन क्षेत्रों में कार्रवाई की गई थी।
कॉलोनाइजरों ने फिर से मिट्टी और पत्थर डालकर सड़कें बना दी थीं। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सड़कों को ध्वस्त किया। अतिरिक्त जिला योजनाकार अधिकारी मोहित कुमार ने बताया कि अवैध कॉलोनियों पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। कॉलोनाइजर पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही हैं। विभाग इन क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रख रहा है।
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नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि 15 दिन पहले की कार्रवाई के बाद भी सड़कें दोबारा बनाई गईं। उन्होंने आमजन से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचने की अपील की। किसी भी जगह प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और विभागों से मिली मंजूरियों की जांच करें।
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