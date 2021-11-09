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कलायत। गैंगवार की योजना बना रहे पांच युवकों को हथियारों सहित काबू करने के मामले की आरोपी गांव क्योड़क निवासी जगतार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 16/17 नवंबर की रात सीआईए कलायत के पीएसआई सौरभ की टीम द्वारा एक गुप्त सूचना मिलने उपरांत तितरम-सारण रोड पर नाकाबंदी कर दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए पांच आरोपियों को काबू किया गया था। आरोपियों की पहचान सागर निवासी क्योड़क, नसीब निवासी राजनगर टोहाना, अमरजीत उर्फ अभिषेक निवासी जांडली कलां, दर्शन निवासी बुवान तथा अजय निवासी फतेहाबाद के रूप में हुई थी। जांच के दौरान आरोपी सागर के कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर और कारतूस, नसीब व अमरजीत के कब्जे से एक-एक चाकू, अजय के कब्जे से एक तलवार तथा दर्शन के कब्जे से एक लकड़ी का डंडा बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त आरोपियों के कब्जे से दो मोटरसाइकिल भी बरामद की गईं। जांच दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी सागर को देसी कट्टा जगतार ने उपलब्ध करवाया था। आरोपी जगतार को जेल भेज दिया गया। संवाद