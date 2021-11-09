Karnal News: नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

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हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तारकुरुक्षेत्र। थाना कृष्णा गेट पुलिस ने गांधीनगर निवासी सुनीता को गिरफ्तार किया है। उसके मकान से 18.15 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने सुनीता के खिलाफ थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज किया। उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता नरेश के अनुसार, 12 अक्तूबर को पुलिस टीम रविदास चौक पर मौजूद थी। टीम को सूचना मिली कि सुनीता चिट्टा/हेरोइन बेचने का काम करती है। वह अपने घर में नशीला पदार्थ रखती है। सूचना पर पुलिस टीम गांधीनगर स्थित सुनीता के मकान पर पहुंची। तलाशी में 18.15 ग्राम हेरोइन मिली। संवादछीनाझपटी की दो महिला आरोपी गिरफ्तारपिहोवा। सरस्वती तीर्थ पर महिला की सोने की चेन छीनने के मामले में अपराध अन्वेषण शाखा-2 ने दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पंजाब के संगरूर निवासी लीलो उर्फ कृष्णा और पटियाला निवासी विधा देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने छीनी गई सोने की चेन बरामद कर ली है। दोनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जीरकपुर निवासी अजय कुमार ने 9 अक्तूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि सरस्वती तीर्थ पर उनकी पत्नी की चेन छीनी गई। पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा-2 ने 14 अक्तूबर को इन महिलाओं को गिरफ्तार किया। शाखा प्रभारी मंदीप सिंह ने बताया कि लीलो उर्फ कृष्णा के खिलाफ पंजाब के कई थानों में छीनाझपटी के तीन मामले दर्ज हैं। विधा देवी के खिलाफ भी जिला मलेरकोटला में एक मामला दर्ज है। संवादनशा तस्करी का आरोपी गिरफ्तारलाडवा। अपराध अन्वेषण शाखा की टीम ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी रवि को गिरफ्तार किया है। रवि करनाल के शोरगीर बसी, इंद्री का निवासी है। पुलिस प्रवक्ता नरेश ने बताया कि 12 अक्तूबर को टीम रामकुंडी चौक, लाडवा के पास मौजूद थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने अनाज मंडी के गेट से सोनू को पकड़ा था। सोनू लाडवा का निवासी है और उसके पास मोटरसाइकिल नंबर एचआर-97बी-5507 थी। तलाशी में उसके कब्जे से 6.64 ग्राम हेरोइन/स्मैक बरामद हुई थी। इसके बाद थाना लाडवा में मामला दर्ज कर सोनू को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के दौरान 14 अक्तूबर को रवि को गिरफ्तार किया गया। रवि पर नशीला पदार्थ सप्लाई करने का आरोप है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। संवादशाहाबाद में हेरोइन के साथ आरोपी काबूकुरुक्षेत्र। पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने शाहाबाद की हुड्डा कॉलोनी निवासी दीपक कुमार उर्फ दीप को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 10.44 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना शाहाबाद में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। पुलिस प्रवक्ता नरेश के अनुसार, 13 अक्तूबर को उप निरीक्षक सतविंद्र सिंह के मार्गदर्शन में टीम बराड़ा चौक पर थी। पुलिस को सूचना मिली कि दीपक कुमार हेरोइन बेचने का काम करता है। वह मोटरसाइकिल नंबर एचआर-78डी-9702 पर अंबाला से शाहाबाद आएगा। इस सूचना पर एनएच-44 पर मारकंडा पुल के पास नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद बताए गए नंबर की मोटरसाइकिल पर दीपक कुमार आता दिखा। तलाशी लेने पर उसके पास से 10.44 ग्राम हेरोइन मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। संवाद