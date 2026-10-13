Karnal News: मॉनिटरिंग एप से जांचेंगे शैक्षणिक स्तर

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करनाल। हरियाणा निपुण मिशन के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सोमवार को दूसरा बैच शुरू किया गया। इस बैच में बाल वाटिका-तीन से लेकर पांचवीं कक्षा तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निपुण मिशन योजना के समन्वयक अंशुल ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद स्कूलों में शिक्षा विभाग ओर से मॉनिटरिंग एप से शैक्षणिक स्तर की जांच की जाएगी। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को जांचा जाता है। एप में प्रश्न होते हैं जो शिक्षकों के लिए अलग होते हैं और विद्यार्थियों के लिए अलग। ऐसे में इससे यह पता चल पाता है कि प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान बच्चों तक पहुंच रहा है या नहीं।