फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   AC parts and batteries stolen from resort

Karnal News: रिसॉर्ट से एसी के पार्ट्स व बैटरियां चोरी

Thu, 15 Oct 2026 02:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Thu, 15 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
AC parts and batteries stolen from resort
यमुनानगर। सेक्टर-17 थाना क्षेत्र स्थित सौंदर्य रिसॉर्ट से चोर एसी के पार्ट्स और जनरेटर की दो बैटरियां चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 1.40 लाख रुपये बताई गई है। रिसॉर्ट के ही पुरुषार्थ उप्पल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 अक्तूबर की रिसॉर्ट से एसी के कॉपर पाइप, रेडिएटर और अन्य पार्ट्स चोरी हो गए। इसके अलावा जनरेटर की दो बैटरियां भी गायब मिलीं। चोरी का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। सेक्टर-17 थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed