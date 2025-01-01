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इसके अलावा सड़क के दोनों ओर जगह-जगह ट्रक और ट्राले खड़े रहते हैं। रोजाना सफर करने वाले दोपहिया वाहन चालक राजीव, सुनील, राहुल, मनदीप आदि का कहना है कि गड्ढों के कारण सफर करना मुश्किल हो गया है। निसिंग थाना प्रभारी कृष्ण ने बताया कि वाहनों को मार्ग से हटाने की कार्रवाई जारी रहती है। पुलिस के जवान माैके पर पहुंचकर चालकों को वाहन राइस मिलों के अंदर लगाने के निर्देश दे रहे हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।गांवों के सरपंचों ने लाइटों के बिल का भुगतान पंचायत की ओर से करने की बात लिखित में नहीं दी है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें नहीं लग पाई हैं। अगर पंचायत लिखित में दें तो पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक विंग टेंडर प्रक्रिया पर काम शुरू करेगी। वहीं, गड्ढे भरने का काम जल्द शुरू कराया जाएगा। - संदीप, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी