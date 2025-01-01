Karnal News: करनाल-कैथल मार्ग पर गड्ढों के बीच अंधेरे में जोखिम भरा सफर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:32 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:32 AM IST
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करनाल। करनाल-कैथल मार्ग पर अव्यवस्थाओं के कारण वाहन चालकों का सफर जोखिम भरा बना हुआ है। मार्ग पर जगह-जगह बने गड्ढे और रात के समय पसरा अंधेरा हादसों की आशंका बढ़ा रहा है। स्थिति यह है कि करनाल से चिड़ाव मोड़ तक स्टेट हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन चिड़ाव मोड़ से आगे निसिंग तक रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है।
इसके अलावा सड़क के दोनों ओर जगह-जगह ट्रक और ट्राले खड़े रहते हैं। रोजाना सफर करने वाले दोपहिया वाहन चालक राजीव, सुनील, राहुल, मनदीप आदि का कहना है कि गड्ढों के कारण सफर करना मुश्किल हो गया है। निसिंग थाना प्रभारी कृष्ण ने बताया कि वाहनों को मार्ग से हटाने की कार्रवाई जारी रहती है। पुलिस के जवान माैके पर पहुंचकर चालकों को वाहन राइस मिलों के अंदर लगाने के निर्देश दे रहे हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
गांवों के सरपंचों ने लाइटों के बिल का भुगतान पंचायत की ओर से करने की बात लिखित में नहीं दी है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें नहीं लग पाई हैं। अगर पंचायत लिखित में दें तो पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक विंग टेंडर प्रक्रिया पर काम शुरू करेगी। वहीं, गड्ढे भरने का काम जल्द शुरू कराया जाएगा। - संदीप, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी
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इसके अलावा सड़क के दोनों ओर जगह-जगह ट्रक और ट्राले खड़े रहते हैं। रोजाना सफर करने वाले दोपहिया वाहन चालक राजीव, सुनील, राहुल, मनदीप आदि का कहना है कि गड्ढों के कारण सफर करना मुश्किल हो गया है। निसिंग थाना प्रभारी कृष्ण ने बताया कि वाहनों को मार्ग से हटाने की कार्रवाई जारी रहती है। पुलिस के जवान माैके पर पहुंचकर चालकों को वाहन राइस मिलों के अंदर लगाने के निर्देश दे रहे हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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गांवों के सरपंचों ने लाइटों के बिल का भुगतान पंचायत की ओर से करने की बात लिखित में नहीं दी है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें नहीं लग पाई हैं। अगर पंचायत लिखित में दें तो पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक विंग टेंडर प्रक्रिया पर काम शुरू करेगी। वहीं, गड्ढे भरने का काम जल्द शुरू कराया जाएगा। - संदीप, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी
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