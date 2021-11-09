Karnal News: सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को 50-50 हजार के चेक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:04 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:04 AM IST
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घरौंडा/करनाल। घरौंडा स्थित ऑडोटोरियम में सोमवार को आयोजित सेवा सेतु शिविर में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 50 लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये के चेक दिए। कल्याण ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। दोपहर तीन बजे तक 151 लोगों ने विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किया।
लाभार्थी ममता देवी, सुनीता, सलोचना, जोगिन्द्र चोपड़ा, मुकेश व रशीद खान ने अनुभव साझा किया। एसडीएम अनुभव मेहता, मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजकुमार पालीवाल, नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता, सीएमओ डॉ. पूनम चौधरी, डिप्टी सीएमओ रविंद्र संधू, बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता राजीव ढिल्लों, बीडीपीओ सोमवीर खटखड़, नगरपालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। संवाद
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लाभार्थी ममता देवी, सुनीता, सलोचना, जोगिन्द्र चोपड़ा, मुकेश व रशीद खान ने अनुभव साझा किया। एसडीएम अनुभव मेहता, मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजकुमार पालीवाल, नगर पालिका के चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता, सीएमओ डॉ. पूनम चौधरी, डिप्टी सीएमओ रविंद्र संधू, बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता राजीव ढिल्लों, बीडीपीओ सोमवीर खटखड़, नगरपालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। संवाद
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