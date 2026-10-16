Karnal News: टेबल टेनिस के ट्रायल में 35 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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प्रत्येक खेल श्रेणी में खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि, बारिश के कारण नेट बॉल, थ्रो बॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल के ट्रायल नहीं हो पाए। इन खेलों के लिए नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि 8 अक्तूबर से कर्ण स्टेडियम में चल रहे ट्रायल अब अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल महाकुंभ युवाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी क्षमता दिखाने का मजबूत अवसर है। सत्यवीर सिंह ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य योग्य खिलाड़ियों को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाना है।ट्रायल के दौरान व्यवस्थाएंट्रायल के दौरान सभी खेल परिसरों में पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। पारदर्शी तरीके से चुनी गई जिला टीम आगामी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का नाम रोशन करेगी। सभी खेलों के ट्रायल अलग-अलग तारीखों पर आयोजित किए गए थे। अधिकारी ने आयोजन की सफलता और खिलाड़ियों की भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया।