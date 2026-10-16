Karnal News: टेबल टेनिस के ट्रायल में 35 खिलाड़ियों ने दिखाया दम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:08 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
करनाल। हरियाणा खेल महाकुंभ के लिए जिला स्तरीय खेल ट्रायल वीरवार को कर्ण स्टेडियम में हुए। इसमें टेबल टेनिस खेल के ट्रायल का आयोजन किया गया। करीब 35 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभाग के वरिष्ठ प्रशिक्षकों की देखरेख में ये ट्रायल पारदर्शी प्रक्रिया से संपन्न कराए गए।
प्रत्येक खेल श्रेणी में खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि, बारिश के कारण नेट बॉल, थ्रो बॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल के ट्रायल नहीं हो पाए। इन खेलों के लिए नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि 8 अक्तूबर से कर्ण स्टेडियम में चल रहे ट्रायल अब अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल महाकुंभ युवाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी क्षमता दिखाने का मजबूत अवसर है। सत्यवीर सिंह ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य योग्य खिलाड़ियों को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाना है।
विज्ञापन
ट्रायल के दौरान व्यवस्थाएं
ट्रायल के दौरान सभी खेल परिसरों में पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। पारदर्शी तरीके से चुनी गई जिला टीम आगामी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का नाम रोशन करेगी। सभी खेलों के ट्रायल अलग-अलग तारीखों पर आयोजित किए गए थे। अधिकारी ने आयोजन की सफलता और खिलाड़ियों की भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया।
विज्ञापन
प्रत्येक खेल श्रेणी में खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि, बारिश के कारण नेट बॉल, थ्रो बॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल के ट्रायल नहीं हो पाए। इन खेलों के लिए नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
विज्ञापन
जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि 8 अक्तूबर से कर्ण स्टेडियम में चल रहे ट्रायल अब अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल महाकुंभ युवाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी क्षमता दिखाने का मजबूत अवसर है। सत्यवीर सिंह ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य योग्य खिलाड़ियों को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाना है।
विज्ञापन
ट्रायल के दौरान व्यवस्थाएं
ट्रायल के दौरान सभी खेल परिसरों में पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। पारदर्शी तरीके से चुनी गई जिला टीम आगामी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का नाम रोशन करेगी। सभी खेलों के ट्रायल अलग-अलग तारीखों पर आयोजित किए गए थे। अधिकारी ने आयोजन की सफलता और खिलाड़ियों की भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया।