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Karnal News: बारिश से 12 हजार कट्टे धान भीगा

Fri, 16 Oct 2026 01:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:53 AM IST
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12,000 bags of paddy got wet due to rain.
 नीलोखेड़ी अनाज मंडी में भरा बारिश का पानी। संवाद
नीलोखेड़ी। अचानक हुई बारिश के कारण अनाज मंडी में खुले में रखा करीब 12 हजार कट्टे धान भीग गया। इससे सरकारी खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने मंडी में धान के सुचारु उठान के दावे किए थे। हालांकि, बारिश के बाद सामने आई स्थिति ने इन दावों की पोल खोल दी। भीगा हुआ अधिकांश धान पहले ही खरीदा जा चुका था। बिक्री के लिए आया करीब एक हजार क्विंटल धान भी बारिश से प्रभावित हुआ। प्रशासन ने धान को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का दावा किया था। लेकिन मंडी में कई जगहों पर बोरियों को ढकने की व्यवस्था महज औपचारिकता ही साबित हुई। मार्केट कमेटी सचिव अशोक कुमार ने बताया कि मौसम खराब होते ही धान की बोरियों को तिरपाल से ढक दिया गया था।
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