विज्ञापन





लाडवा। एसडीएम कार्यालय में सोमवार को समाधान शिविर लगाया गया। एसडीएम राजेश सोनी ने लोगों की समस्याएं सुनीं और तुरंत संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। परिवार पहचान पत्र में त्रुटि, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली-पानी, सड़क, नाली, सफाई, जमीन के इंतकाल, रजिस्ट्री, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा, कृषि एवं अन्य विभागों से संबंधित ज्यादातर शिकायतें आई। अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया। संवाद