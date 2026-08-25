Kaithal News: सफाई कर्मियों का शहर में प्रदर्शन, लोगों को सौंपा सरकार की वादा-खिलाफी का पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:57 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:57 PM IST
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कैथल। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए मंगलवार को शहर के मुख्य बाजारों और चौराहों से होते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध मार्च कमेटी चौक से शुरू होकर भगत सिंह चौक, सब्जी मंडी, रेलवे गेट और तलाई बाजार समेत अन्य प्रमुख स्थानों से गुजरा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था लेकिन लंबे समय बाद भी उसे पूरा नहीं किया गया। इस वादाखिलाफी के विरोध में कर्मचारियों ने दुकानदारों, राहगीरों और आम जनता को सरकार की नीतियों के खिलाफ एक पत्र भी सौंपा।
कचरे के ढेर से बेहाल हुआ शहर
सफाई कर्मियों की इस हड़ताल और प्रदर्शन का सीधा असर शहर की व्यवस्था पर दिखने लगा है। शहर के शिक्षण संस्थानों, मुख्य बाजारों, तंग गलियों और मोहल्लों में कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। इस समय सड़कों पर 400 टन से अधिक कचरा जमा हो चुका है। तेज धूप और उमस के कारण कचरा सड़ने लगा है जिससे उठने वाली बदबू ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों को डर है कि अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, तो शहर में बीमारियां फैल सकती हैं।
आज बड़े आंदोलन की तैयारी
सफाई कर्मचारी संघ के जिला सचिव शिवचरण ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए कर्मचारियों ने बुधवार को एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का एलान किया है। इस महा-प्रदर्शन के दौरान शहर के सभी सफाई कर्मी एक जगह जुटेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बुधवार को होने वाली इस बड़ी बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को मानकर अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक उनका यह आंदोलन थमेगा नहीं।
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कचरे के ढेर से बेहाल हुआ शहर
सफाई कर्मियों की इस हड़ताल और प्रदर्शन का सीधा असर शहर की व्यवस्था पर दिखने लगा है। शहर के शिक्षण संस्थानों, मुख्य बाजारों, तंग गलियों और मोहल्लों में कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। इस समय सड़कों पर 400 टन से अधिक कचरा जमा हो चुका है। तेज धूप और उमस के कारण कचरा सड़ने लगा है जिससे उठने वाली बदबू ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों को डर है कि अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, तो शहर में बीमारियां फैल सकती हैं।
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आज बड़े आंदोलन की तैयारी
सफाई कर्मचारी संघ के जिला सचिव शिवचरण ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए कर्मचारियों ने बुधवार को एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का एलान किया है। इस महा-प्रदर्शन के दौरान शहर के सभी सफाई कर्मी एक जगह जुटेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बुधवार को होने वाली इस बड़ी बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को मानकर अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक उनका यह आंदोलन थमेगा नहीं।
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