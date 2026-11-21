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कैथल। मेरा युवा भारत कैथल ने डीएवी कॉलेज पूंडरी में नशा मुक्त युवा विषय पर ब्लॉक स्तरीय नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट आयोजित की। थाना प्रभारी पूंडरी सुनील श्योकंद मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि नशा स्वास्थ्य, भविष्य, परिवार और समाज को प्रभावित करता है। श्योकंद ने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को जागरूक करने की अपील की। जिला युवा अधिकारी मोहित नेहरा ने मेरा युवा भारत कैथल की गतिविधियों की जानकारी दी। रिसोर्स पर्सन प्रो. विश्वजीत और प्रो. परमिंदर कौर ने नशे के सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य दुष्परिणाम बताए। जिला स्तरीय युवा संसद विजेता-2026 अंजलि और पलक ने अनुभव साझा कर लोकतांत्रिक मूल्यों पर विचार रखे। संवाद