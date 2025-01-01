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पुलिस कर्मचारियों ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने और वाहन के जरूरी दस्तावेज साथ रखने के लिए जागरूक किया। थाना प्रभारी हरपाल सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार क्षेत्र में नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख चौकों और मार्गों पर समय-समय पर वाहनों की जांच की जाएगी। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से पुलिस का सहयोग करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस कर्मचारियों ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने और वाहन के जरूरी दस्तावेज साथ रखने के लिए जागरूक किया। थाना प्रभारी हरपाल सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार क्षेत्र में नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख चौकों और मार्गों पर समय-समय पर वाहनों की जांच की जाएगी। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से पुलिस का सहयोग करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की।

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राजौंद। शहर के महाराणा प्रताप चौक पर पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने चौक से गुजरने वाले दोपहिया सहित अन्य वाहनों को रुकवाकर उनके दस्तावेजों की जांच की। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी।