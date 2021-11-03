फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Pensioner loan of 1 lakh taken from bank not repaid; recovery order of 1.54 lakh issued against guarantor.

Kaithal News: बैंक से लिया एक लाख का पेंशनर ऋण नहीं चुकाया, गारंटर पर 1.54 लाख की वसूली का आदेश

Tue, 22 Sep 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Pensioner loan of 1 lakh taken from bank not repaid; recovery order of 1.54 lakh issued against guarantor.
कैथल। एसबीआई से लिए गए एक लाख रुपये के पेंशनर ऋण की राशि नहीं चुकाने के मामले में अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन अपर्णा भारद्वाज की अदालत ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने गारंटर बजिंदर सिंह के खिलाफ 1,54,184 रुपये की वसूली की डिक्री जारी की है। इस राशि पर मुकदमा दायर होने की तारीख से भुगतान होने तक आठ प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।
विज्ञापन

फैसला 17 सितंबर 2026 को सुनाया गया। मामले के अनुसार एसबीआई की शाखा के माध्यम से धूप सिंह ने 21 जुलाई 2014 को एसबीआई पेंशनर ऋण योजना के तहत एक लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। बैंक ने ऋण मंजूर कर दिया। ऋण के लिए 31 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत ऋण समझौता और अन्य दस्तावेज तैयार किए गए थे। बजिंदर सिंह ने इस ऋण के लिए गारंटी दी थी। बैंक के अनुसार धूप सिंह ने ऋण की किस्तों का समय पर भुगतान नहीं किया। बैंक की ओर से कई बार भुगतान के लिए कहा गया लेकिन बकाया राशि जमा नहीं हुई।
विज्ञापन

इसके बाद बैंक ने 8 जनवरी 2020 को कानूनी नोटिस भेजकर ऋण चुकाने के लिए कहा। नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर बैंक ने 1,54,184 रुपये की बकाया राशि और ब्याज की वसूली के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया। मुकदमे में बजिंदर सिंह को नोटिस जारी किया गया लेकिन उसकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। इसके कारण अदालत ने 22 जुलाई 2024 को उसे एकतरफा घोषित कर दिया। बैंक की ओर से उप शाखा प्रबंधक गौरव कुमार ने गवाही दी और ऋण आवेदन फार्म सहित ऋण समझौता गारंटी समझौता खाता विवरण और कानूनी नोटिस समेत दस्तावेज अदालत में पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर माना कि बैंक ने अपना मामला संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर साबित किया है। अदालत ने बैंक का मुकदमा खर्च सहित आंशिक रूप से मंजूर करते हुए 1,54,184 रुपये की वसूली और मुकदमा दायर होने की तारीख से भुगतान तक आठ प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed