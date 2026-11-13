Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Opposed the new system for spending grants in government schools

Kaithal News: सरकारी स्कूलों में ग्रांट खर्च करने की नई व्यवस्था का किया विरोध

Fri, 13 Nov 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Opposed the new system for spending grants in government schools
स्कूलों में ग्रांट खर्च करने के फैसले को लेकर बैठक करते अध्यापक संघ के पदा​धिकारी। विज्ञ​प्ति
कैथल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ग्रांट खर्च करने के लिए लागू की गई नई व्यवस्था का हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने विरोध किया है। संघ ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए अति निंदनीय करार दिया है। संगठन नेताओं का कहना है कि नई प्रक्रिया से स्कूलों के छोटे-छोटे काम करवाना भी मुश्किल हो जाएगा और भुगतान में देरी से स्कूलों की व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी।
विज्ञापन

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य महासचिव रामपाल शर्मा ने बताया कि स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत मिलने वाली ग्रांट अब हेडमास्टर सीधे नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए एसएनए स्पर्श पोर्टल पर बिल जनरेट करना होगा। बिलों का सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) करेंगे और प्रदेशभर के स्कूलों की ग्रांट का भुगतान पंचकूला ट्रेजरी से होगा। हर सामान का जीएसटी बिल देना अनिवार्य किया गया है। वहीं, स्कूल में काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री का पैन कार्ड और बैंक खाता भी जरूरी होगा।
विज्ञापन

शर्मा ने कहा कि दुकानदार बिना भुगतान के एडवांस बिल देने को तैयार नहीं होते। गांवों में आटा चक्की संचालकों और छोटे दुकानदारों के पास जीएसटी बिल की सुविधा भी नहीं होती। मिड-डे मील के लिए गेहूं पिसवाने में भी यह शर्त परेशानी पैदा करेगी। इसी तरह मरम्मत के छोटे कामों के लिए मजदूरों और मिस्त्रियों से पैन कार्ड व बैंक खाते की जानकारी जुटाना मुश्किल होगा। श्रमिक आमतौर पर रोजाना नकद भुगतान लेते हैं। संघ के जिला प्रधान रामफल दयोहरा, जिला सचिव अमरनाथ किठाणिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी व्यवस्था का विरोध किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भुगतान में देरी का डर...
पहले हेडमास्टर के स्तर पर बिल पास हो जाते थे, लेकिन अब बीईओ और पंचकूला ट्रेजरी से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रदेश के करीब 12 हजार स्कूलों का भुगतान एक ही ट्रेजरी से होने के कारण देरी की आशंका है। संघ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर नई व्यवस्था से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने और आदेश वापस लेने की मांग की है।

स्कूलों में ग्रांट खर्च करने के फैसले को लेकर बैठक करते अध्यापक संघ के पदाधिकारी। विज्ञप्ति

स्कूलों में ग्रांट खर्च करने के फैसले को लेकर बैठक करते अध्यापक संघ के पदाधिकारी। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed