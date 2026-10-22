Kaithal News: अतिरिक्त अनाज मंडी में लाइट गायब, तुलाई और उठान ठप

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वहीं दूसरी तरफ मौसम खुलने से मंडियों में अचानक धान की आवक बढ़ गई है। कैथल की तीनों अनाज मंडियों में वीरवार को करीब डेढ़ लाख क्विंटल धान की आवक हुई और बुधवार को भी एक लाख क्विंटल से ज्यादा धान की आवक हुई थी। इससे मंडियों में धान डालने के लिए ही जगह नहीं बची। जींद रोड पर सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर अतिरिक्त अनाज मंडी के बाहर हालात ज्यादा खराब हैं। वहां उठान के लिए पहुंचने के लिए भी ट्रकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं देर शाम को अंदर जगह नहीं होने के कारण प्रशासन की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है।मंडियों में हालात बहुत खराब हैं : प्रधानअतिरिक्त अनाज मंडी के प्रधान रघुबीर मलिक ने कहा कि मंडियों के हालात बद से बदत्तर हो चले हैं। पहले ही उठान नहीं होने से आढ़ती व किसान परेशान थे और अब बिजली ने इस समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। लाइट नहीं होने के कारण लोडिंग भी नहीं हो पा रही है। अतिरिक्त अनाज मंडी में पूरी तरह ब्लैकआउट है। अंदर जगह नहीं होने के कारण वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आवक बढ़ने के कारण भी हालात बिगड़ गए हैं। प्रशासन से अपील है कि वे व्यवस्था को सुचारु करे, क्योंकि अभी कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ जाएंगे।आवक से बढ़ी परेशानीअब पीआर के साथ ही डुप्लीकेट बासमती और दूसरी किस्मों की आवक शुरू हो गई है और इससे मंडियों में अचानक हालात बिगड़ गए हैं। मंडी सचिव के अनुसार बुधवार और वीरवार को एक-एक लाख क्विंटल से ज्यादा धान कैथल शहर की मंडियों में पहुंचा है। अब तक शहर की तीनों मंडियों में 14.50 लाख क्विंटल पीआर धान की आवक हो चुकी है जिसमें से 13.50 लाख क्विंटल के करीब खरीद हो चुकी है। वहीं अब तक 12 लाख क्विंटल के करीब धान का उठान भी हो चुका है।बिजली नहीं होने के कारण काम प्रभावित है। जेनरेटर की व्यवस्था करके मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन सुचारु रूप से काम तो बिजली आने के बाद ही हो पाएगा।- नरेंद्र ढुल, सचिव, मार्केट कमेटी, कैथल।