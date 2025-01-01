Kaithal News: देशी दीयों से रोशन करें घर, जरूरतमंदों के जीवन में भी भरें उजाला

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सीवन। दीपावली केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे, सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करने का अवसर भी है। इस पर्व पर लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय दुकानदारों, कुम्हारों और छोटे कारीगरों से खरीदारी करनी चाहिए, ताकि उनकी मेहनत को सम्मान मिले और आजीविका को आर्थिक सहारा मिल सके।साथ ही, त्योहार की खुशियों को जरूरतमंद परिवारों के साथ साझा कर उनके घरों में भी रोशनी पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। सीवन के युवा समाजसेवियों ने लोगों से अपील की कि वे दीपावली पर देश में बने उत्पादों को अपनाएं, विदेशी सामान की अनावश्यक खरीदारी से बचें और समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए आगे आएं। उनका कहना है कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और जरूरतमंदों की सेवा करना ही त्योहार की वास्तविक भावना है।दीपावली के दौरान बाजारों में मिट्टी के दीये, सजावटी सामान, मिठाइयों और घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों से खरीदारी करने पर उन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि देश के स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। युवा समाजसेवियों ने लोगों से दिखावे और फिजूलखर्ची के बजाय सेवा और सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।स्वदेशी खरीदारी से मजबूत होगा देश का व्यापार : कमलयुवा समाजसेवी कमल चावला (हनी) ने कहा कि दीपावली पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थानीय दुकानदारों, कुम्हारों और छोटे कारीगरों से सामान खरीदने पर उनकी आजीविका को सहारा मिलता है। देश में बने उत्पादों को अपनाकर हम अपने व्यापार को मजबूती दे सकते हैं।जरूरतमंदों के साथ बांटें त्योहार की खुशियां : अनूपसमाजसेवी अनूप नंदा ने कहा कि दीपावली हमें मिल-जुलकर खुशियां बांटने की प्रेरणा देती है। समाज में अनेक परिवार आर्थिक परेशानी के कारण त्योहार ठीक से नहीं मना पाते। ऐसे परिवारों की सामर्थ्य के अनुसार मदद करनी चाहिए। जरूरतमंदों को मिठाई, कपड़े या दीपक देकर उनके घरों में भी रोशनी पहुंचाई जा सकती है।स्वदेशी अपनाना हर नागरिक की जिम्मेदारी : करणयुवा समाजसेवी करण कथूरिया ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर कारीगरों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सकता है। दीपावली पर मिट्टी के दीये और स्थानीय उत्पाद खरीदना परंपराओं को सहेजने का अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि त्योहार की असली खुशी तभी है, जब समाज का कोई भी परिवार खुद को अकेला या वंचित महसूस न करे।