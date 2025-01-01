Kaithal News: गणपति के स्वागत में उमड़े श्रद्धालु, जयकारों से गूंजे शहर

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कैथल। ढोल-नगाड़ों की थाप और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से सोमवार को शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। सुबह से बाजारों में गणेश प्रतिमाएं खरीदने और उन्हें घरों तक ले जाने वालों की भीड़ रही। वहीं, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने शोभायात्राएं निकाली। नगर परिक्रमा के बाद विभिन्न पंडालों और धार्मिक स्थलों पर मंत्रोच्चार व पूजा-अर्चना के बीच भगवान गणेश को विराजमान किया गया।शहर में निकली शोभायात्राओं के दौरान श्रद्धालु भक्ति गीतों और जयकारों के बीच आगे बढ़ते रहे। रास्ते में कई स्थानों पर लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इससे पूरे मार्ग पर उत्सव जैसा माहौल बना रहा। घरों में भी लोगों ने गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर पूजा-अर्चना की।प्राचीन श्री ग्यारह रुद्री शिव मंदिर में आप और हम संस्था की ओर से 14वें विशाल गणपति महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित दिनेश भारद्वाज ने बताया कि महोत्सव के तहत भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा के साथ शोभायात्रा निकालकर नगर परिक्रमा करवाई गई। इसके बाद मंदिर परिसर में विधि-विधान से प्रतिमा स्थापित की गई।सर्राफा बाजार में 30वें महोत्सव की शुरुआतसर्राफा बाजार में गणपति सेवा मंडल की ओर से 30वें गणेश महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। मंडल के चेयरमैन सुंदर लाल वर्मा ने बताया कि प्रतिमा स्थापना से पहले सनातन धर्म मंदिर से शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए नगर परिक्रमा कर सर्राफा बाजार पहुंचे, जहां पूजा-अर्चना के बाद गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को दोपहर 12 बजे भंडारा लगाया जाएगा। 21 को रात 8 बजे से राधा-श्याम कीर्तन का आयोजन होगा।