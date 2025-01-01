Kaithal News: सीएम आवास घेराव की तैयारी में जुटे अनुबंधित बिजली कर्मचारी

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राजौंद। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को राजौंद बिजली बोर्ड परिसर में आयोजित बैठक में कर्मचारियों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और सरकार से समय रहते जॉइनिंग पत्र जारी करने की मांग की।बैठक में सब यूनिट के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि 21 सितंबर से पहले बिजली बोर्ड के जॉइनिंग पत्र जारी नहीं किए गए तो पूरे प्रदेश के अनुबंधित विद्युत कर्मचारी एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर संगठन लगातार सरकार के समक्ष आवाज उठा रहा है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। बैठक की अध्यक्षता सब डिवीजन उपप्रधान सुनील कुमार बाहरी ने की। संचालन सब यूनिट सचिव सुनील शर्मा ने किया। बैठक में पूर्व सचिव सुनीता, सब डिवीजन कैशियर मुकेश कुमार लाड़ी समेत सब डिवीजन के कर्मचारी मौजूद रहे।