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निर्धारित समय पर बस नहीं मिलने से लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, वहीं कई यात्रियों की जरूरी यात्रा भी प्रभावित हो रही है। हैरानी की बात यह है कि डिपो में समिति की 61 बसें संचालित होने के बावजूद समयबद्ध परिचालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।परिवहन व्यवस्था के नियमों के अनुसार चरखी दादरी से झज्जर रूट पर बस के बूथ पर ठहरने का समय सात मिनट, रोहतक के लिए आठ मिनट और नारनौल मार्ग पर नौ मिनट निर्धारित किया गया है। इसके विपरीत कुछ बूथों पर बसें दो बसों का टाइम लेकर 15 से 20 मिनट तक बूथ पर खड़ी रहती हैं। इसके चलते एक टाइम मिस हो जाता है। इसके अलावा बरात आदि की बुकिंग में बस जाने पर भी टाइम मिस हो जाते हैं। इसका खामियाजा उन यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, जो नौकरी, पढ़ाई, इलाज और अन्य जरूरी कार्यों के लिए इन सेवाओं पर निर्भर हैं। पिछले दो दिनों के संचालन से सामने आए आंकड़े भी व्यवस्था की खामियों को उजागर कर रहे हैं। इस अवधि में झज्जर, रोहतक व नारनौल रूटों पर चलने वाली परिवहन समिति की 61 बसों ने 116 फेरे मिस किए हैं। यदि समय पर बसें रवाना हों तो निर्धारित संख्या में फेरे पूरे किए जा सकते हैं और यात्रियों को अतिरिक्त इंतजार से राहत मिल सकती है।कुल फेरे लगाए गए मिस हुएदादरी से झज्जर 126 96 64दादरी से रोहतक लगाए गए 60 49 61दादरी से नारनौल 66 47 03करना पड़ता है इंतजारबसों के फेरे मिस होने से सबसे अधिक परेशानी दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को उठानी पड़ रही है। कई बार यात्री समय पर बस अड्डे पहुंच जाते हैं, लेकिन बूथ पर खड़ी बस के रवाना होने का इंतजार करना पड़ता है। इसके चलते आगे की यात्रा का कार्यक्रम बिगड़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को भी अगली बस के इंतजार में अतिरिक्त समय बिताना पड़ता है। विशेषकर उन मार्गों पर परेशानी अधिक है, जहां बसों के फेरे सीमित हैं।समय-सारिणी का पालन करवाना जरूरीपरिवहन समिति की बसों के संचालन में समय की पाबंदी सुनिश्चित करना जरूरी है। निर्धारित ठहराव अवधि के बाद बसों को बूथ से रवाना करवाने और प्रत्येक फेरे की निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके लिए बसों के आगमन और प्रस्थान का रिकॉर्ड नियमित रूप से जांचा जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित समय से अधिक रुकने वाली बसों के चालकों और परिचालकों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। समय-सारिणी के अनुसार संचालन होने पर ही यात्रियों को परिवहन समिति की बसों का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।विभाग के अधिकारियों को भेजकर परिवहन समिति की सभी बसों के रिकॉर्ड की जांच करवाई जाएगी, खामियां मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।डॉ. विरेंद्र सिंह एसडीएम एवं आरटीए जिला दादरीसमिति की बसें निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलाई जा रही हैं और लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शादी विवाह आदि कार्यक्रमों के लिए बसों की बुकिंग होती है तो दूसरी बसें भेज दी जाती हैं।मान सिंह, प्रधान परिवहन समिति यूनियन