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अभियान का नेतृत्व डीएसपी धीरज कुमार ने किया। उनके साथ निरीक्षक महाबीर सहित 16 पुलिस जवानों की टीम पूरी रात नाकाबंदी कर मुस्तैद रही। देर रात से सुबह तक चले अभियान के दौरान पुलिस ने चौक से गुजरने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी। इस दौरान प्रत्येक संदिग्ध वाहन को रुकवाकर उसके दस्तावेज, डिकी और संदिग्ध सामान की बारीकी से जांच की गई। पुलिस टीम ने कुल 95 छोटे-बड़े वाहनों को रुकवाकर तलाशी ली। इसके अलावा देर रात अकारण घूम रहे तीन व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ की गई। उनके पहचान संबंधी दस्तावेज और आपराधिक रिकॉर्ड की भी पुष्टि की गई। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले आठ वाहन चालकों के नियमानुसार चालान काटे गए।

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चरखी दादरी। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के दिशा-निर्देशों के तहत अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए दादरी पुलिस ने 26-27 नवंबर की मध्यरात्रि रोहतक चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी. के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस टीम ने 95 छोटे-बड़े वाहनों की सघन जांच की। वहीं, यातायात नियमों की अवहेलना करने पर आठ वाहनों के चालान काटे गए और तीन संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई।