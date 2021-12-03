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एसोसिएशन के प्रधान मास्टर संत कुमार और महासचिव सुनील बंगालिया ने बताया कि राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन 19 और 20 दिसंबर को बाबा जोधा दास स्पोर्ट्स अकादमी, महरमपुर, महेंद्रगढ़ में किया जाएगा। इसके लिए चयन ट्रायल 29 नवंबर को सुबह नौ बजे जिला सेपक टकरा अकादमी, छपार (चरखी दादरी) में होगा। ट्रायल में सब-जूनियर और जूनियर दोनों वर्गों के लड़के एवं लड़कियां भाग ले सकेंगे।एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एवं एनआईएस कोच शमशेर रंगा, उपाध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि सब-जूनियर वर्ग में भाग लेने वाले खिलाड़ी का जन्म एक जनवरी 2012 या इसके बाद तथा जूनियर वर्ग के खिलाड़ी का जन्म एक जनवरी 2008 या इसके बाद होना अनिवार्य है। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड की मूल प्रति व फोटो कॉपी, दो पासपोर्ट साइज फोटो और जन्म प्रमाण पत्र अथवा दसवीं कक्षा की मार्कशीट की मूल प्रति और फोटो कॉपी साथ लानी होगी।सह सचिव एवं अंतरराष्ट्रीय रेफरी दशरथ रंगा, कार्यकारी सदस्य अनिल सांगवान कप्तान पूनिया, कोच हरिश्चंद्र रासीवास, हर्ष डोहकी, प्रविंद्र मानकावास, कोमल, विजेता, सपना द्रविड़, संयम आदि ने जिले की सभी सेपक टकरा अकादमियों और क्लबों से पात्र खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर ट्रायल स्थल पर भेजने की अपील की है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन किया जाएगा।