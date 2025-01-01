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अनाज मंडी में पार्टी द्वारा गए धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार व हरियाणा की भाजपा सरकार से सिलसिलेवार सवाल किए कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद क्यों नहीं? सुरजेवाला ने कहा कि एक ओर मोदी सरकार ने 2,900 रुपये प्रति क्विंटल का बाजरे का एमएसपी घोषित करने की शेखी बघारी, तो दूसरी ओर, नायब सैनी दिनरात दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार बाजरा सहित 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद करती है। जबकि असलियत यह है कि पिछले 2 साल से केंद्र व हरियाणा सरकार (एससीआई व हैफेड) ने एमएसपी पर सरकारी खरीद ही नहीं की।सूरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में पिछले साल (2025-26) में 13 लाख टन बाजरा पैदा हुआ और इस साल (2026-27) 15 लाख टन के करीब बाजरे के उत्पादन का अनुमान है पर एमएसपी पर खरीद हुई केवल 420 क्विंटल। यह भाजपा का किसान-विरोधी चेहरा है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर के बजाय अचानक बाजरा खरीद के लिए पोर्टल 10 नवंबर को क्यों बंद किया। त्योहार के चलते 7, 8 व 9 नवंबर की छुट्टी थी और 10 नवंबर को पोर्टल ही बंद हो गया।धान व गन्ना भी पिटासूरजेवाला ने कहा कि केंद्र व हरियाणा की भाजपा सरकारों ने मिलकर उत्पादन से 15 लाख टन धान की कम खरीद की और किसान को औने-पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर किया। गन्ने के किसान से इतना भद्दा मजाक किया कि शुगर मिल बंद पड़ी हैं। और अब बाजरा किसान भी इसी उत्पीड़न का शिकार है। यह भाजपा के किसान विरोधी रवैये का सबूत है।यह उठाई मांग-बाजरे का ई-खरीद पोर्टल दोबारा शुरू हो व इसे 15 दिसंबर तक चालू रखा जाए।- किसान के बाजरे की 2,900 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर एफसीआई व हैफेड की ओर से खरीद हो-केंद्र व हरियाणा सरकार मिलकर खरीद करें।- जिस किसान को 2,900 रुपये प्रति क्विंटल के बाजरे के एमएसपी से कम कीमत मिली है उसे 7 दिन में मूल्य के अंतर का पूरा भुगतान भाजपा सरकारों द्वारा किया जाए।- बाजरे के बिक्री मूल्य पर आढ़तियों को हरियाणा सरकार 2.5 प्रतिशत कमीशन दे।ये रहे उपस्थितइस अवसर पर चरखी दादरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील धानक, पूर्व सीपीएस रणसिंह मान, पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी, पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान, किसान नेता राजू मान, सरपंच राजेश सांगवान झोझू, सुरेंद्र परमार, नीतिन जांघू, संजीव सांगवान, डॉ. सविता श्योराण, राजीव सांगवान, जय सिंह लांबा, टेक चंद शर्मा आदि रहे।