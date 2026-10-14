Charkhi Dadri News: पेशी से लगातार गैरहाजिर रहने वाला उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, जेल भेजा

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पुलिस के अनुसार आरोपी राजेश उर्फ कालिया के खिलाफ वर्ष 2018 में थाना बौंद कलां में मुकदमा नंबर 42 दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई सीजेएम निधि सोलंकी की अदालत में चल रही थी।आरोपी लगातार अदालत की तारीखों पर पेश नहीं हो रहा था। अदालत की ओर से जारी उद्घोषणा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद उसके पेश न होने पर उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।मंगलवार को मुख्य सिपाही बदलूराम ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी को बौंद कलां बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे अदालत में पेश किया। अदालत के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।