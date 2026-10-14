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Charkhi Dadri News: पेशी से लगातार गैरहाजिर रहने वाला उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, जेल भेजा

Wed, 14 Oct 2026 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 14 Oct 2026 11:19 PM IST
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Proclaimed offender who repeatedly failed to appear in court arrested and sent to jail
चरखी दादरी। अदालत में लगातार पेशी से गैरहाजिर रहने वाले उद्घोषित अपराधी को दादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना बौंद कलां के अंतर्गत पुलिस चौकी अचीना ताल की टीम ने मंगलवार को आरोपी राजेश उर्फ कालिया निवासी रानीला को बौंद कलां बस अड्डे के पास से काबू किया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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पुलिस के अनुसार आरोपी राजेश उर्फ कालिया के खिलाफ वर्ष 2018 में थाना बौंद कलां में मुकदमा नंबर 42 दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई सीजेएम निधि सोलंकी की अदालत में चल रही थी।
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आरोपी लगातार अदालत की तारीखों पर पेश नहीं हो रहा था। अदालत की ओर से जारी उद्घोषणा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद उसके पेश न होने पर उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।
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मंगलवार को मुख्य सिपाही बदलूराम ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी को बौंद कलां बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे अदालत में पेश किया। अदालत के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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