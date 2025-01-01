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इसके बावजूद नगर परिषद के पास पूरे शहर की सफाई व्यवस्था संभालने के लिए महज 186 सफाई कर्मचारी हैं। 80 हजार की आबादी और 21 वार्डों वाले शहर में कर्मचारियों की यह संख्या सफाई व्यवस्था के बढ़ते दायरे के मुकाबले कम पड़ रही है।हर वार्ड में पांच से 6 कर्मचारियों की जरूरतवर्तमान में शहर के प्रत्येक वार्ड में महज दो या तीन सफाई कर्मचारी तैनात हैं, जबकि वार्डों की नियमित सफाई के लिए कम से कम चार से पांच कर्मचारियों की जरूरत महसूस की जा रही है। कर्मचारियों की कमी के चलते सफाई कार्य का अतिरिक्त बोझ मौजूदा कर्मचारियों पर पड़ रहा है। ऐसे में गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित सफाई करवाना चुनौती बना हुआ है। कई जगहों पर कचरा जमा होने से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।हर साल बन रहे 500 नए मकान, बढ़ रहा सफाई का दायराशहर में हर साल करीब 500 नए मकानों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही नई कॉलोनियां विकसित होने से आबाद क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जिन सफाई कर्मचारियों के जिम्मे सीमित क्षेत्र की सफाई थी, अब उन्हें नए विकसित रिहायशी इलाकों में भी सफाई व्यवस्था संभालनी पड़ रही है। आबादी और क्षेत्रफल बढ़ने के बावजूद सफाई कर्मचारियों की संख्या 186 पर ही अटकी हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि सीमित कर्मचारियों के भरोसे पूरे शहर को साफ-सुथरा कैसे रखा जा सकता है।रोजाना 35 टन कचरा, उठान के लिए 22 वाहननगर परिषद क्षेत्र में प्रतिदिन करीब 35 टन कचरा निकलता है। इसके उठान और निस्तारण के लिए नगर परिषद की ओर से 22 चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाहन शहर के अलग-अलग वार्डों और कॉलोनियों से कचरा एकत्रित कर भिवानी स्थित कचरा प्लांट तक पहुंचते हैं। प्रतिदिन इतनी बड़ी मात्रा में कचरे का उठान करना भी नगर परिषद के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। वाहनों की व्यवस्था होने के बावजूद सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते शहर के सभी हिस्सों में नियमित सफाई सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।सरकार से कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांगशहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था और लगातार बढ़ते कार्यक्षेत्र को देखते हुए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की जरूरत महसूस की जा रही है। नगर परिषद की ओर से इस संबंध में सरकार को अवगत भी कराया जा चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार कर्मचारियों की मांग पर निर्णय लेकर पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करे ताकि पुराने शहर के साथ नई कॉलोनियों में भी नियमित सफाई हो सके।कोट:मौजूदा कर्मचारियों से बेहतर तरीके से काम चलाया जा रहा है। पूरे शहर में सफाई व्यवस्था पटरी पर है। सरकार समय-समय पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती करती आ रही है।- ज्योति शर्मा, स्वच्छता प्रभारी, नगर परिषदवर्सन:शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए आम आदमी के सहयोग की भी जरूरत है। सरकार जरूरत के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करती आ रही है। वार्डों, बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से सफाई करवाई जा रही है। - चेयरमैन बक्शीराम सैनी, नगर परिषद