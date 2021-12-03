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डीएसपी साहिल ढिल्लों के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में इंस्पेक्टर सतीश कुमार की अगुवाई में 10 पुलिसकर्मियों की टीम पूरी रात नाके पर तैनात रही। पुलिस जवानों ने नाके से गुजरने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखी और संदिग्ध गतिविधियों की आशंका के चलते उनकी बारीकी से जांच की। विज्ञापन

नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने कुल 64 वाहनों को रुकवाकर तलाशी ली। इस दौरान वाहनों की डिक्की, सामान रखने के स्थान और अन्य संदिग्ध हिस्सों को मेटल डिटेक्टर व टॉर्च की सहायता से खंगाला गया। जांच का मुख्य उद्देश्य वाहनों के माध्यम से नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की आवाजाही पर रोक लगाना था। डीएसपी साहिल ढिल्लों के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में इंस्पेक्टर सतीश कुमार की अगुवाई में 10 पुलिसकर्मियों की टीम पूरी रात नाके पर तैनात रही। पुलिस जवानों ने नाके से गुजरने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखी और संदिग्ध गतिविधियों की आशंका के चलते उनकी बारीकी से जांच की।नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने कुल 64 वाहनों को रुकवाकर तलाशी ली। इस दौरान वाहनों की डिक्की, सामान रखने के स्थान और अन्य संदिग्ध हिस्सों को मेटल डिटेक्टर व टॉर्च की सहायता से खंगाला गया। जांच का मुख्य उद्देश्य वाहनों के माध्यम से नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की आवाजाही पर रोक लगाना था।

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चरखी दादरी। अपराधियों, नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने 25-26 नवंबर की मध्यरात्रि को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इसके तहत शहर के कनीना टी-प्वाइंट पर सघन नाकाबंदी कर वहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच की गई। अभियान के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले सात वाहन चालकों के चालान किए गए, जबकि तीन संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनकी पहचान का सत्यापन किया गया।