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16 पुलिसकर्मियों की टीम ने संभाला मोर्चा

एसपी लोगेश कुमार पी. के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व डीएसपी राकेश कुमार ने किया। इंस्पेक्टर अमरदीप की अगुवाई में 16 पुलिसकर्मियों की टीम ने नाकाबंदी की। इस दौरान चौक से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहनों को रुकवाकर उनकी जांच की गई। पुलिसकर्मियों ने मेटल डिटेक्टर और टॉर्च की मदद से वाहनों की डिक्की, सीटों के नीचे और अन्य हिस्सों की तलाशी ली। विज्ञापन



संदिग्धों का रिकॉर्ड भी खंगाला

अभियान के दौरान पांच लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए रोककर पूछताछ की गई। पुलिस ने मौके पर ही उनकी पहचान और उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी की जांच की। डीएसपी राकेश कुमार ने कहा कि जिले में अपराधियों, नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात के समय भी पुलिस की गश्त और नाकाबंदी जारी रहेगी। 16 पुलिसकर्मियों की टीम ने संभाला मोर्चाएसपी लोगेश कुमार पी. के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व डीएसपी राकेश कुमार ने किया। इंस्पेक्टर अमरदीप की अगुवाई में 16 पुलिसकर्मियों की टीम ने नाकाबंदी की। इस दौरान चौक से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहनों को रुकवाकर उनकी जांच की गई। पुलिसकर्मियों ने मेटल डिटेक्टर और टॉर्च की मदद से वाहनों की डिक्की, सीटों के नीचे और अन्य हिस्सों की तलाशी ली।संदिग्धों का रिकॉर्ड भी खंगालाअभियान के दौरान पांच लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए रोककर पूछताछ की गई। पुलिस ने मौके पर ही उनकी पहचान और उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी की जांच की। डीएसपी राकेश कुमार ने कहा कि जिले में अपराधियों, नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात के समय भी पुलिस की गश्त और नाकाबंदी जारी रहेगी।

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चरखी दादरी। अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने रात के समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसी कड़ी में 28-29 नवंबर की मध्यरात्रि को रावलधी चौक पर पुलिस ने विशेष नाकाबंदी कर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने 61 वाहनों की जांच की, जबकि यातायात नियमों की अवहेलना करने पर तीन वाहन चालकों के चालान किए। वहीं, संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे पांच लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की गई।