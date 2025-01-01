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गांव महराणा में तीन दिन पहले हमले में हुए घायल 39 वर्षीय मनोज की मौत के बाद सोमवार शाम ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान मनोज की मौत होने के बाद जैसे ही उसका शव गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने महराणा रेलवे अंडरपास के नजदीक शव रखी एंबुलेंस को सड़क पर रुकवाकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते महराणा सहित आसपास के गांवों के काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों की मांग है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। रात करीब नौ बजे तक ग्रामीणों का धरना जारी था और वे अपनी मांगों पर अड़े हुए थे।बॉक्स: शव पहुंचते ही एंबुलेंस के सामने जुटे ग्रामीणसोमवार शाम करीब 4:30 बजे मनोज की मौत की सूचना गांव पहुंची तो परिवार में मातम छा गया। इसके बाद रोहतक पीजीआई से शव लेकर एंबुलेंस गांव पहुंची। करीब छह बजे शव के महराणा पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। एंबुलेंस को रेलवे अंडरपास के नजदीक रोक दिया गया। ग्रामीण शव के साथ सड़क पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराजगी दिखाई दी।बॉक्स:ग्रामीणों का आरोप था कि मनोज पर हुए हमले में पांच लोग शामिल थे और उनके अलावा दो-तीन अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध है। मामले में पांच लोगों को नामजद करवाया गया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक केवल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक बाकी नामजद आरोपियों और वारदात में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया।बॉक्स: डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर समझाया, नहीं माने ग्रामीणजाम की सूचना मिलने पर डीएसपी कप्तान सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने और धरना समाप्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे।बॉक्स: धाराओं से छेड़छाड़ के आरोपग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों के सामने आरोप लगाया कि शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में धाराओं के साथ छेड़छाड़ की गई है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक गाड़ी का भी जिक्र किया, जो गांव में चक्कर लगाती दिखाई दे रही थी, लेकिन पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है।महराणा रेलवे अंडरपास पर शुरू हुए धरने में महराणा के अलावा खेड़ी सनवाल, पातुवास और ढाणी फोगाट के ग्रामीण भी पहुंचे। काफी संख्या में लोगों के एकत्रित होने से सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ। हालांकि पुलिस ने ढाणी फोगाट की तरफ से यातायात को डायवर्ट कर दिया, जिससे जाम में अधिक वाहन नहीं फंसे। इसके बावजूद धरना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लगातार बनी रही। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।बॉक्स:विधायक उमेद पातुवास ने भी की बातमामले को लेकर विधायक उमेद पातुवास ने भी फोन पर डीएसपी कप्तान सिंह से बातचीत की। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई करने और सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद देर रात तक ग्रामीणों का धरना जारी रहा। रात करीब नौ बजे तक रेलवे अंडरपास के पास एंबुलेंस में शव रखकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत का दौर जारी था।बॉक्स:: यह है पूरा मामलागौरतलब है कि 20 नवंबर की रात महराणा निवासी मनोज पर उसके प्लॉट के सामने हमला किया गया था। वह प्लॉट में पशुओं के पास सो रहा था। इसी दौरान कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से लैस होकर पहुंचे हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया था। हमले में मनोज के सिर पर कई गंभीर चोटें आई थीं। परिजन उसे उपचार के लिए पहले दादरी और फिर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया था, जहां सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। इस संदर्भ में मृतक के भाई सुखबीर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी।बॉक्स: एक बेटा व एक बेटी का पिता था मनोज39 वर्षीय मनोज शादीशुदा था और एक बेटा व एक बेटी का पिता था। वह खेतीबाड़ी का काम करता था। घटना के पीछे पशुओं के गेट पर गोबर करने को लेकर हुआ विवाद बताया गया था। अब मनोज की मौत के बाद ग्रामीणों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मोर्चा खोल दिया है।वर्जन:पुलिस की ओर से मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।डीएसपी कप्तान सिंह