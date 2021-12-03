Charkhi Dadri News: तहसील कार्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं, मोबाइल टॉयलेट की सफाई भी नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 25 Nov 2026 01:12 AM IST
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बाढड़ा। कस्बे के तहसील कार्यालय में बुनियादी सुविधाओं का अभाव आमजन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। तहसील में रोजाना सैकड़ों लोग अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए पहुंचते हैं लेकिन यहां शौचालय की उचित व्यवस्था न होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था तो की गई है लेकिन नियमित सफाई और देखभाल न होने से उसकी हालत भी बदतर हो चुकी है। ऐसे में लोगों को मजबूरी में इधर-उधर भटकना पड़ता है।
स्थानीय सुरेश कुमार, अधिवक्ता संजीव स्योराण, अशोक कुमार, अनिल मान, राजपाल, गिल, सुनील, अमित, राकेश और राजेश ने बताया कि तहसील कार्यालय एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और कस्बावासी अपने काम करवाने आते हैं। इनमें महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की संख्या भी काफी होती है। इसके बावजूद यहां स्वच्छ और उपयोग योग्य शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोबाइल टॉयलेट की नियमित सफाई नहीं होने से उसका इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है।
कई बार उठाई समस्या, फिर भी समाधान नहीं
लोगों का कहना है कि तहसील परिसर में शौचालय की व्यवस्था करवाने और मोबाइल टॉयलेट की नियमित सफाई की मांग कई बार अधिकारियों के सामने उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकारी कार्यालय में आने वाले लोगों को मूलभूत सुविधा के लिए परेशान होना पड़ रहा है जो प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
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स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तहसील परिसर में स्थायी शौचालय की व्यवस्था की जाए। जब तक इसका निर्माण नहीं होता, तब तक मोबाइल टॉयलेट की नियमित सफाई और देखभाल सुनिश्चित की जाए। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
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स्थानीय सुरेश कुमार, अधिवक्ता संजीव स्योराण, अशोक कुमार, अनिल मान, राजपाल, गिल, सुनील, अमित, राकेश और राजेश ने बताया कि तहसील कार्यालय एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और कस्बावासी अपने काम करवाने आते हैं। इनमें महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की संख्या भी काफी होती है। इसके बावजूद यहां स्वच्छ और उपयोग योग्य शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोबाइल टॉयलेट की नियमित सफाई नहीं होने से उसका इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है।
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कई बार उठाई समस्या, फिर भी समाधान नहीं
लोगों का कहना है कि तहसील परिसर में शौचालय की व्यवस्था करवाने और मोबाइल टॉयलेट की नियमित सफाई की मांग कई बार अधिकारियों के सामने उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकारी कार्यालय में आने वाले लोगों को मूलभूत सुविधा के लिए परेशान होना पड़ रहा है जो प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
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स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तहसील परिसर में स्थायी शौचालय की व्यवस्था की जाए। जब तक इसका निर्माण नहीं होता, तब तक मोबाइल टॉयलेट की नियमित सफाई और देखभाल सुनिश्चित की जाए। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।