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स्थानीय सुरेश कुमार, अधिवक्ता संजीव स्योराण, अशोक कुमार, अनिल मान, राजपाल, गिल, सुनील, अमित, राकेश और राजेश ने बताया कि तहसील कार्यालय एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान है जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और कस्बावासी अपने काम करवाने आते हैं। इनमें महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की संख्या भी काफी होती है। इसके बावजूद यहां स्वच्छ और उपयोग योग्य शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोबाइल टॉयलेट की नियमित सफाई नहीं होने से उसका इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है।कई बार उठाई समस्या, फिर भी समाधान नहींलोगों का कहना है कि तहसील परिसर में शौचालय की व्यवस्था करवाने और मोबाइल टॉयलेट की नियमित सफाई की मांग कई बार अधिकारियों के सामने उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकारी कार्यालय में आने वाले लोगों को मूलभूत सुविधा के लिए परेशान होना पड़ रहा है जो प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तहसील परिसर में स्थायी शौचालय की व्यवस्था की जाए। जब तक इसका निर्माण नहीं होता, तब तक मोबाइल टॉयलेट की नियमित सफाई और देखभाल सुनिश्चित की जाए। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।