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हैरानी की बात यह है कि दादरी डिपो से प्रतिदिन करीब 30 हजार यात्री आवागमन करते हैं जबकि परिवहन व्यवस्था का आधार महज 100 रोडवेज बसें और किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित 15 बसें हैं। जबकि नॉर्म्स के अनुसार डिपो में बसों की संख्या 177 होनी चाहिए।रोडवेज डिपो में फिलहाल कुल 115 बसों के माध्यम से यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें 100 बसें विभाग की अपनी हैं जबकि 15 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित हो रही हैं। प्रतिदिन लगभग 30 हजार यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए बसों की उपलब्धता और परिचालन व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बना रहता है। सामान्य दिनों में भी यात्रियों की संख्या काफी रहती है जबकि त्योहारों और विवाह समारोहों के दौरान यह दबाव और बढ़ जाता है। ऐसे समय में यात्रियों को बसों में सीट पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार जान जोखिम में डाल पायदान पर खड़े होकर सफर करने की मजबूरी भी रहती है।डिपो का सीमित दायरा, महज नौ बूथों से चल रहा कामबसों की कमी के साथ-साथ दादरी बस अड्डे का सीमित क्षेत्रफल भी परिवहन व्यवस्था के विस्तार में बाधा बना हुआ है। वर्तमान में स्थानीय बस स्टैंड और रोडवेज वर्कशॉप 24 कनाल 10 मरला जमीन में संचालित हैं। जगह कम होने से यहां यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। मौजूदा बस अड्डे पर केवल नौ बूथ बनाए गए हैं, जहां से विभिन्न स्थानीय और लंबी दूरी के मार्गों पर बसों का संचालन किया जाता है। जिसके कारण यात्रियों को बूथ तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।नियमानुसार 15 से 20 एकड़ जमीन और करीब 20 बूथ जरूरीपरिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेताओं का कहना है कि परिवहन डिपो के निर्धारित मानकों के अनुसार 15 से 20 एकड़ जमीन में विकसित बस अड्डे पर करीब 20 बूथ होने जरूरी हैं। इन बूथों के माध्यम से स्थानीय और लंबी दूरी के मार्गों पर बसों का संचालन व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। इसके मुकाबले दादरी का बस अड्डा काफी कम क्षेत्र में सिमटा हुआ है। यहां निर्धारित मानकों की तुलना में बूथों की संख्या भी आधे से कम है। ऐसे में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही के साथ बसों के ठहराव, संचालन और अन्य व्यवस्थाओं पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है।यात्रियों की संख्या के अनुसार परिवहन सुविधाओं का विस्तार जरूरीजिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग बसों के माध्यम से आवागमन करते हैं। विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लिए रोडवेज परिवहन का प्रमुख साधन है। ऐसे में 30 हजार दैनिक यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बसों की संख्या बढ़ाने के साथ बस अड्डे के विस्तार की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। यदि डिपो को पर्याप्त जमीन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं तो बूथों की संख्या बढ़ाने के साथ बसों के संचालन को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। वर्तमान हालात में 115 बसों और महज नौ बूथों के सहारे 30 हजार यात्रियों की आवाजाही संभालना परिवहन व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ हैवर्जनअभी दो दिन पहले मुख्यालय की ओर से जारी किए गए पत्र में दादरी डिपो को 12 नई बसें आवंटित की गई है। बसें मिलने के बाद बेड़े में बसों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे यात्रियों को भी राहत मिल सकेगी।नवीन शर्मा, महाप्रबंधक रोडवेज विभाग