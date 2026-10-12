Charkhi Dadri News: दो पीएचसी में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की हुई नियुक्ति

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इन दोनों पीएचसी में एमओ के पद लंबे समय से खाली थे। एमओ के पद खाली होने से ग्रामीणों को निजी अस्पतालों या दादरी के नागरिक अस्पताल जाना पड़ता था। इससे आर्थिक भार बढ़ता था और आने-जाने में समय भी लगता था। ग्रामीणों ने कई बार इन पीएचसी पर डॉक्टरों की तैनाती की मांग की थी। उनकी मांग पर सिविल सर्जन ने दोनों पीएचसी पर चिकित्सकों की तैनाती की है। यह तैनाती स्थानीय लोगों को क्षेत्र में ही उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।स्थानीय स्तर पर मिलेगा उपचारइमलोटा और छपार पीएचसी में एमओ की नियुक्ति से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार मिलेगा। बुखार, खांसी, मौसमी बीमारियों और सामान्य समस्याओं के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। मरीजों की शुरुआती जांच कर उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा सकेगा। गंभीर मरीजों को जरूरत के अनुसार उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर किया जाएगा।हमने इमलोटा व छपार पीएचसी पर खाली पदों को भरने के लिए दो चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गई है। अब स्थानीय लोगों को नजदीक की पीएचसी में उपचार व परामर्श मिल सकेगा।-डॉ. सुमन तंवर, कार्यवाहक सिविल सर्जन