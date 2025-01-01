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जिले के शहरी बिजली उपभोक्ताओं के लंबे समय से बिल नहीं भरने से राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था वहीं बकाया राशि भी लगातार बढ़ती जा रही थी। बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित उपभोक्ताओं की ओर से लंबे समय से बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके चलते उन पर करीब 10 लाख रुपये की राशि बकाया हो गई थी। बार-बार बिल जमा कराने के लिए नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर विभाग ने कनेक्शन काटने का निर्णय लिया।6 टीमों का किया गठनगठित छह टीमों ने अभियान के तहत कार्रवाई शुरू की और बकाया बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। अभियान के दौरान निगम कर्मचारियों ने 11 एलटी श्रेणी के छोटे औद्योगिक कनेक्शन काटे। इसके अलावा 38 एनडीएस (गैर घरेलू) श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करते हुए उनकी बिजली आपूर्ति बंद की गई। वहीं, 12 डीएस (घरेलू) उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काट बिजली आपूर्ति बंद की गए। इस तरह कुल 61 बकायेदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई।बकाया भुगतान करें, कार्रवाई से बचेंबिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता दलबीर सिंह दहिया ने बताया कि उपभोक्ताओं के खिलाफ कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए छह टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान समय रहते कर दें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं पर लंबे समय से बकाया राशि है वे इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द जमा करवाएं।वर्सन :बिजली निगम के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जिले भर में बकायादारों से जल्दी भुगतान करवाने के आदेश जारी किए है। नोटिस के बाद भी बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की हिदायतें दी गई है। आदेश अनुसार टीमें शहर में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट रही है। - दलबीर सिंह, कनिष्ठ अभियंता, बिजली निगम।