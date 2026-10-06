Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 06 Oct 2026 09:56 PM IST
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रक्तदान शिविर
जनता कॉलेज : जनता कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन, सुबह 10 बजे से ।
कार्यक्रम
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे
जादू शो:
जनता कॉलेज : जादूगर सम्राट का जादू शो जनता कॉलेज में दोपहर 1 बजे व 7 बजे।
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जनता कॉलेज : जनता कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन, सुबह 10 बजे से ।
कार्यक्रम
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे
जादू शो:
जनता कॉलेज : जादूगर सम्राट का जादू शो जनता कॉलेज में दोपहर 1 बजे व 7 बजे।