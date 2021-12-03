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पुलिस को दी शिकायत में हरि नगर वार्ड 21 निवासी विनय प्रकाश(44) ने बताया कि वह ऑटो चलाने का काम करता है। 25 नवंबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे वह पुरानी सब्जी मंडी से परचून का सामान लेकर अटेला जा रहा था। रास्ते में मेजमान चौक से उसने एक सवारी ऑटो में बैठा ली। जब वह बूराखेड़ी बस अड्डे से आगे पहुंचा तो सामने से आ रही कार गलत साइड में आ गई और उसके ऑटो को टक्कर मार दी।हादसे में विनय प्रकाश और अज्ञात सवारी घायल हो गए। राहगीरों ने डायल 112 पर सूचना दी जिसके बाद दोनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने अज्ञात सवारी को पीजीआई रेफर कर दिया। सदर थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।