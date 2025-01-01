विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हामिद अख्तर ने वीरवार को दादरी दौरे के दौरान पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए सख्त और तकनीक आधारित पुलिसिंग का रोडमैप दिया। जिले में पहुंचने पर पुलिस गार्द ने आईजी को सलामी दी। पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जिला लघु सचिवालय में आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इसमें एसपी सहित डीएसपी धीरज कुमार, डीएसपी साहिल ढिल्लों, डीएसपी राकेश कुमार, सभी थाना प्रबंधक, चौकी प्रभारी और विभिन्न शाखाओं के प्रभारी मौजूद रहे।गिरफ्तारी के साथ अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने पर जोरबैठक में आईजी ने एनडीपीएस के मामलों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तस्करी से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्क किया जाए ताकि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को खत्म किया जा सके। उन्होंने दादरी पुलिस की ओर से इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड और सीसीटीवी से बढ़ेगी निगरानीआईजी ने अपराध नियंत्रण में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया। उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच में डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली तथा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (एनएटीग्रिड) का प्रभावी उपयोग करने को कहा। साथ ही सामुदायिक सहयोग से जिले के बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था सुधारने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी निगरानी तंत्र मजबूत करने को कहा।महिला सुरक्षा और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देशआईजी ने महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, फिरौती, लैंगिक अपराधों और नाबालिगों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ तुरंत कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि थानों में शिकायत लेकर आने वाले लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार बेहतर होना चाहिए और प्रत्येक शिकायत के समाधान की समयबद्ध जवाबदेही तय की जाए। लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने, प्रभावी गश्त बढ़ाने और आदतन अपराधियों पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए।जिला मालखाने में नशा तस्करी के मामलों की जब्त सामग्री का सत्यापनदौरे के दौरान आईजी ने जिला मालखाने का निरीक्षण कर मुकदमों से संबंधित माल और लंबित पुलिंदों की स्थिति जांची। विशेष रूप से नशा तस्करी के मामलों में जब्त सामग्री का भौतिक सत्यापन किया और अभिलेखों से मिलान किया। उन्होंने लंबित माल के नियमानुसार शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि पुलिस की सफलता मुकदमे दर्ज करने में नहीं बल्कि अपराध रोकने, समय पर कार्रवाई करने और आमजन का विश्वास जीतने में है।