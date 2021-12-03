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श्याम मंदिर झोझू कलां में ध्वजा चढ़ाने के लिए पैदल जा रहे एक श्रद्धालु को दूध के टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गांव खोरड़ा निवासी नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां वह आईसीयू में उपचाराधीन है। पुलिस ने घायल के साथी की शिकायत पर टैंकर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।गांव खोरड़ा निवासी अश्वनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 21 नवंबर को अपने साथी नरेंद्र और सुभाषिश के साथ गांव से पैदल श्याम मंदिर झोझू कलां में ध्वजा चढ़ाने जा रहा था। सुबह करीब 11:30 बजे जब वे आदमपुर दाढ़ी-झोझू कलां मार्ग पर कलाली-बलाली स्थित राधा स्वामी आश्रम के पास पहुंचे तो पीछे से आए दूध के टैंकर ने नरेंद्र को टक्कर मार दी। आरोप है कि टैंकर चालक वाहन को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था।हादसे के बाद घायल को निजी अस्पताल दादरी पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते परिजन उसे हिसार के निजी अस्पताल ले गए। फिलहाल उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है।पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।