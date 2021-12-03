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- पंचायत विभाग ने सभी पंचायत समितियों और जिला परिषदों से मांगा बैंक खातों का विवरण, रिकॉर्ड मिलान के बाद खुलेगा राजसंवाद न्यूज एजेंसीचरखी दादरी। जिले की दो पंचायत समितियों के बैंक खातों से 1 करोड़ 54 लाख रुपये निकाले जाने का मामला सामने आया है। बाढड़ा पंचायत समिति के खाते से 54 लाख और झोझू कलां पंचायत समिति के खाते से करीब एक करोड़ रुपये की राशि निकाली गई है। दोनों पंचायत समितियों की चेयरपर्सन ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों को दी है।मामला सामने आने के बाद पंचायत विभाग में हड़कंप मच गया है। यह राशि एसएफसी (स्टेट फाइनेंस कमीशन) फंड के तहत राज्य सरकार की ओर से भेजी गई थी। इसका इस्तेमाल विकास कार्यों पर किया जाना था। अब विभाग ने सभी पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बैंक खातों का ब्योरा मांगा है। साथ ही बैंक खातों के लेन-देन का मिलान किया जा रहा है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि संबंधित खातों से राशि कब निकाली गई।चरखी दादरी और बौंद पंचायत समिति के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। बाढड़ा के बीडीपीओ दीपक शर्मा ने बताया कि ब्लॉक समिति अध्यक्ष की शिकायत मिली है। मामले की जांच करवाई जा रही है। वहीं साइबर क्राइम थाना प्रभारी संदीप के अनुसार अभी तक इस संबंध में थाने में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।पंचायत समितियों के खातों से राशि निकाले जाने के बाद विभाग ने बैंकों से लेन-देन का पूरा विवरण मांगा है। चरखी दादरी खंड के बीडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से खातों की डिटेल मांगी गई है। इसके अलावा सभी पंचायतों के साथ पंचायत समिति बौंद और चरखी दादरी का रिकॉर्ड भी जांचा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि अन्य खातों से भी राशि निकाली गई है या नहीं।बाढड़ा पंचायत समिति के बैंक खाते से 54 लाख रुपये की राशि निकाली गई है। मैंने इसकी शिकायत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को दे दी है। मैंने 23 नवंबर को बैंक खाता चेक करवाया था। उस समय खाते से 54 लाख रुपये की राशि गायब मिली। यह राशि एसएफसी फंड के तहत राज्य सरकार की ओर से भेजी गई थी। - दर्शना देवी, चेयरपर्सन, पंचायत समिति, खंड बाढड़ा।मैंने बुधवार को बैंक खाते की जांच करवाई थी। खाते में करीब एक करोड़ रुपये थे लेकिन अब बकाया राशि शून्य दर्शाई जा रही है। यह राशि एसएफसी ग्रांट की थी। मैंने पैसे निकलने की शिकायत बीडीपीओ को दे दी है। बैंक खातों के विवरण की जांच की जा रही है। मैंने 25 नवंबर को बैंक खाता चेक करवाया है। - नीतू यादव, चेयरपर्सन, ब्लॉक समिति, झोझू कलां।मैंने अभी पंचायत समिति के बैंक खाते की बकाया राशि की जांच नहीं करवाई है। जांच करवाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर खाते से पैसे गायब मिले तो उसी समय विभागीय अधिकारियों को शिकायत दी जाएगी। कुछ दिन से बैंक खाते में राशि नहीं दर्शाई जा रही थी। - सीमा रानी, चेयरपर्सन, ब्लॉक समिति चरखी दादरी।