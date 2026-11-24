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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में प्राथमिक शिक्षकों (पीआरटी) का योग प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 30 नवंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। जिन जिलों में प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ है या संबंधित शिक्षकों की बीएलओ-एसआईआर में ड्यूटी लगी है, वहां अब आगामी आदेशों तक प्रशिक्षण नहीं होगा।निदेशालय के अनुसार स्टैंड अलोन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पीआरटी शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण निर्धारित किया गया था। जिला नोडल अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्यों में ड्यूटी होने से उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि जिन जिलों में प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, वहां इसे जारी रखा जा सकता है। इसके लिए शर्त है कि संबंधित शिक्षकों की बीएलओ-एसआईआर में ड्यूटी न लगी हो और प्रशिक्षण में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।डीपीई-पीटीआई का प्रशिक्षण भी प्रभावितडीपीई, पीटीआई और पीजीटी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के चल रहे योग प्रशिक्षण के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जिन जिलों में 20 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षणार्थियों की ड्यूटी बीएलओ-एसआईआर कार्य में लगी है, केवल वहीं प्रशिक्षण स्थगित होगा। जहां 20 प्रतिशत या इससे कम की ड्यूटी लगी है, वहां प्रशिक्षण पहले की तरह जारी रहेगा।