मौसम अपडेट: हरियाणा के सभी जिलों में शुष्क मौसम, रात के तापमान में गिरावट; जानें आज व अगले 7 दिनों का पूरा हाल

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होने के बाद मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क बना हुआ है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और देर रात गुलाबी ठंड का अहसास शुरू हो चुका है। दिन के समय खिली धूप के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है।

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आज पूरे हरियाणा में मौसम शुष्क और आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी, जबकि शाम ढलते ही हल्की ठंडक महसूस होगी। किसी भी जिले में वर्षा की कोई संभावना नहीं है।हिसार और इसके नजदीकी क्षेत्रों में आज दिनभर धूप खिली रहेगी। हवाएं 8 से 12 किमी/घंटा की गति से चलने का अनुमान है, जिससे हवा में नमी कम रहेगी। वर्तमान दोपहर के समय हिसार में तापमान लगभग 31°C से 32°C के आसपास दर्ज किया गया है। आज हिसार में बारिश की संभावना नहीं है। वातावरण पूरी तरह शुष्क बना रहेगा।कल भी मौसम साफ और धूप वाला रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध या ओस देखने को मिल सकती है, दोपहर में मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। आगामी एक सप्ताह तक हिसार में किसी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ) के संकेत नहीं हैं। पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा और दिन व रात के तापमान में धीरे-धीरे 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है।राज्य के उत्तरी जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर से लेकर दक्षिणी और पश्चिमी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और महेंद्रगढ़ तक मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ रहेगा। मौसम विभाग द्वारा आज हरियाणा के किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में मौसम 'ग्रीन जोन' में है।हरियाणा के क्षेत्रों के लिए 'नो वार्निंग' जारी है। कृषि कार्यों और फसलों की कटाई-कटाई के लिए मौसम पूरी तरह अनुकूल है। दिन का अधिकतम तापमान स्थिर रहेगा, जबकि रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट का रुख जारी रहेगा। आने वाले दिनों में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा।उत्तरी हरियाणा पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में आसमान साफ, रातें अपेक्षाकृत अधिक ठंडी, वहीं मध्य व पूर्वी हरियाणा के जिले करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक व जींद में शुष्क मौसम, दिन में हल्की धूप है। पश्चिमी व दक्षिणी हरियाणा के जिले हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद व नूंह में दिन में साफ धूप और रात में हल्की ठंडक है।