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- उच्च शिक्षा महानिदेशालय को एक महीने में बिंदुवार सूचना देने के आदेश, 7 दिसंबर को फिर होगी सुनवाईअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। निजी यूनिवर्सिटी होने का हवाला देकर सूचना देने से इन्कार करना अब पर्याप्त नहीं होगा। राज्य सूचना आयोग के अनुसार यदि किसी सरकारी विभाग को कानून के तहत निजी संस्थान से रिकॉर्ड हासिल करने का अधिकार है तो वह सूचना आरटीआई के तहत आवेदक को देनी होगी। इसी आधार पर आयोग ने सुशांत यूनिवर्सिटी (पूर्व में अंसल यूनिवर्सिटी) गुरुग्राम से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर सूचना देने के निर्देश दिए हैं।राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सूरा ने 22 अक्तूबर को यशवंत कुमार की अपील पर यह आदेश दिया। आवेदक ने 29 अप्रैल 2019 को आरटीआई के तहत यूनिवर्सिटी की स्थापना, कुलाधिपति की नियुक्ति, हरियाणा डोमिसाइल श्रेणी के विद्यार्थियों के दाखिलों, फीस में रियायत और दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या का ब्योरा मांगा था। इसके अलावा यूजीसी और सरकार के निर्देशों तथा उनके अनुपालन से जुड़े प्रमाणित रिकॉर्ड भी मांगे थे।यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि संस्थान निजी और स्ववित्तपोषित है। आयोग ने इस दलील को सूचना रोकने का पर्याप्त आधार नहीं माना। आयोग ने अनुसार आरटीआई कानून किसी विभाग को निजी संस्थान से सूचना लेने का नया अधिकार नहीं देता। सूचना तभी मांगी जा सकती है जब संबंधित कानून या नियमों में विभाग को ऐसा अधिकार मिला हो।आयोग ने उच्च शिक्षा महानिदेशालय पंचकूला के एसपीआईओ-कम-सहायक निदेशक को सभी सवालों की सरकारी रिकॉर्ड से जांच करने और कानूनी अधिकार होने पर यूनिवर्सिटी से सूचना लेकर देने को कहा है। सूचना एक महीने में निशुल्क देनी होगी। उपलब्ध प्रमाणित दस्तावेज भी देने होंगे। रिकॉर्ड में सूचना नहीं होने पर कारण स्पष्ट करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी।