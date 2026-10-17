एचसीएस का फाइनल रिजल्ट जारी: 24 को मिला एचसीएस काडर, 101 अधिकारियों का चयन

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने एचसीएस की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने कुल 102 पदों में से 101 पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सिफारिश की है। दिव्यांग श्रेणी में एचसीएस का एक पद सरकार से स्पष्टीकरण नहीं मिलने के कारण लंबित रखा गया है।

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परिणाम में अभिषेक सरोहा ने 394.50 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। कुलदीप 392.90 अंकों के साथ दूसरे और इशा काला 388.60 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। अंतिम परिणाम में टॉपर अभिषेक सरोहा सहित आठ अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में एचसीएस कैडर आवंटित किया गया है। इनमें कुलदीप, इशा काला, क्रीमि, छवि, रजत फोगाट और मानवी भी शामिल हैं। वहीं, आरक्षित श्रेणी के राहुल सैनी, रेणु और जैनव खातून ने भी अनारक्षित श्रेणी के एचसीएस कैडर में जगह बनाई है। आयोग की ओर से जारी परिणाम के मुताबिक एचसीएस के 24, उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के आठ, उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी (ईटीओ) के 27, सहायक उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी (एईटीओ) के 22 और यातायात प्रबंधक के सात पद शामिल हैं। इसके अलावा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के दो, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के तीन, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी का एक, प्रथम श्रेणी तहसीलदार के तीन और प्रथम श्रेणी नायब तहसीलदार के पांच पद हैं।