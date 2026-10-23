हरियाणा में बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म: सीएम सैनी संग बैठक के बाद बनी बात, जानें क्यों नाराज थे कर्मी?

निजीकरण के खिलाफ थी हड़ताल

कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी यह हड़ताल बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में थी। बातचीत के बाद सरकार ने उनकी मांगों पर सहमति जताई है, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। संयुक्त मोर्चा के देवेंद्र हुड्डा और अनुबंधित कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जीवन सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से ऐलान किया कि सभी कर्मचारी तुरंत अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटेंगे और युद्धस्तर पर बिजली बहाली के काम में जुट जाएंगे ताकि आम जनता को राहत मिल सके।