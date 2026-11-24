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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। संविधान दिवस से एक दिन पहले बुधवार को हरियाणा कांग्रेस पंचकूला में संविधान रक्षा मार्च निकालेगी। दोपहर दो बजे सेक्टर-26 स्थित महाराणा प्रताप भवन से मार्च शुरू होगा। इसके साथ ही पार्टी वोट रक्षक अभियान भी शुरू करके गांव-गांव और बूथ स्तर तक इसे पहुंचाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने 25 नवंबर से शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने और उन्हें वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम बनाया है।कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त के मुताबिक संविधान रक्षा मार्च के जरिए कांग्रेस भाजपा द्वारा वोट चोरी, चुनाव आयोग की मशीनरी के दुरुपयोग और चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी के मुद्दे उठाएगी। पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने, जवाबदेही तय करने और चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी दोहराएगी।मार्च में शामिल होने के लिए पार्टी ने सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों व विधायकों, पिछले चुनावों के प्रत्याशियों, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों और अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वोट रक्षक अभियान की जिम्मेदारी संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है।